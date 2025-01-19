نتنياهو: وقف إطلاق النار لن يبدأ ما لم تقدم حماس قائمة بأسماء الرهائن

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أنه أصدر أمرا للجيش بعدم البدء في تطبيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المقرر أن يبدأ سريانه في الساعة 06.30 بتوقيت غرينتش، حتى تسلم حركة (حماس) أسماء الرهائن الذين سيطلق سراحهم.

وذكر المكتب في بيان "أصدر رئيس الوزراء تعليمات للجيش بأن وقف إطلاق النار الذي من المفترض أن يبدأ سريانه في 8:30 صباحا لن يبدأ حتى تتسلم إسرائيل قائمة الرهائن الذين سيطلق سراحهم والتي تعهدت حماس بتقديمها".

وجددت حركة حماس اليوم التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن تأخر تسليم أسماء الدفعة الاولى من المحتجزين الإسرائيليين حدث لأسباب فنية ميدانية.

وجاء بيان موجز للحركة عبر منصتها على تليغرام "تؤكد حركة حماس التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتشير إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الاولى لأسباب فنية ميدانية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

من جهة أخرى حذر الجيش الإسرائيلي الأحد سكان قطاع غزة من الاقتراب من قواته أو من المنطقة العازلة، قبل دخول الهدنة المتفق عليها حيز التنفيذ في الساعة 8,30 (6,30 ت غ).

وأعلن المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس "نحثكم على عدم التوجه نحو المنطقة العازلة أو نحو قوات الجيش من أجل سلامتكم" محذرا بأنه "في هذه المرحلة، التوجه نحو المنطقة العازلة أو الانتقال من الجنوب نحو الشمال عبر وادي غزة يعرضكم للخطر، كل من يتوجه نحو هذه المناطق يعرض نفسه للخطر".