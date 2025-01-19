غزة.. موعد مع الحياة اليوم

يترقب الفلسطينيون في قطاع غزة دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشرة والنصف صباح اليوم الأحد، بتوقيت الإمارات، في بداية المرحلة الأولى من اتفاقية إنهاء الحرب لتنعم غزة بالهدوء والحياة بعد 15 شهراً من الحرب والموت والدمار.

وينص الاتفاق على أنه بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، يتم انسحاب للقوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان، فيما ستبقى في مناطق مفتوحة قرب الحدود بأبعاد مختلفة من 700 إلى 400 متر. كما ستبدأ المساعدات بالتدفق إلى غزة بمعدل 600 شاحنة يومياً.

وقبل ساعات من وقف إطلاق النار، كثف الجيش الإسرائيلي غاراته في كامل أنحاء القطاع. وفي الوقت نفسه بدأ، منذ صباح السبت، باتخاذ خطوات ميدانية أولية تمهيداً للانسحاب التدريجي.

وشوهدت آليات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من عدة مناطق.

كما بدأت إسرائيل وحركة حماس الاستعدادات لبدء تبادل الأسرى في المرحلة الأولى من الاتفاقية التي تمتد 42 يومياً تفرج حماس خلالها عن 33 من الإسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن 1890 أسيراً فلسطينياً وفق إعلان مصر.

وأعلنت القاهرة، أمس، تدشين غرفة عمليات مشتركة ستتخذ مصر مقراً لها لمتابعة تنفيذ الاتفاق.

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة غزة التي تديرها حماس، أن أجهزتها الأمنية ستنتشر في جميع مناطق القطاع لحظة دخول الاتفاق حيز التنفيذ، في حين أكدت السلطة الفلسطينية، أمس، جاهزية الحكومة وأجهزتها المدنية والأمنية لاستلام المعابر وتولي مسؤولياتها كاملة في القطاع.

