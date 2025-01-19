مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.. الحياة تعود إلى غزة اليوم

وكالات

يتنفس الفلسطينيون في غزة اليوم الصعداء مع بدء تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ومدتها 42 يوماً، بعد 470 يوماً من الإبادة والتهجير في أطول وأعنف هجوم إسرائيلي على غزة.

يدخل اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى حيز التنفيذ اليوم، في الساعة الثامنة ونصف صباحاً بتوقيت غزة، وتصطف مئات شاحنات المساعدات الإنسانية أمام معبر رفح البري، تمهيداً لدخولها القطاع، وتسليمها إلى الجهات المختصة الفلسطينية والمنظمات الإنسانية، نتيجة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي يحمل بين بنوده السماح بدخول 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة كل يوم من أيام وقف إطلاق النار، 50 منها تحمل الوقود مع تخصيص 300 شاحنة للشمال.

وبدأت القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، منذ ساعات صباح أمس، في اتخاذ خطوات ميدانية أولية، تمهيداً لبدء تنفيذ عملية الانسحاب التدريجي، التي ستطبق على مراحل، وتبدأ بشكل أساسي من عمق المدن قبيل صباح اليوم.

وبحسب مصادر ميدانية فإن الجيش الإسرائيلي أزال رافعات وضعها مؤخراً في رفح جنوب قطاع غزة، وجباليا وبيت لاهيا وبيت حانون شمال القطاع، كان قد وضع عليها كاميرات ومجسات حساسة وأجهزة إلكترونية مختلفة، وسلاحاً آلياً رشاشاً في بعضها، بهدف رصد أي حركة من قبل الفلسطينيين، وإطلاق النار فوراً على أي تهديد محتمل.

انسحاب آليات

ووفقاً لشهود عيان فإن آليات إسرائيلية انسحبت من غرب بيت لاهيا باتجاه المناطق الشمالية والشرقية، وهناك جزء آخر انسحب من الشارع العام لمخيم جباليا باتجاه منطقة الإدارة المدنية شرق المخيم، وسط توقعات أن تكمل انسحابها باتجاه مناطق قرب الحدود، فيما بدأت بعض الطواقم التابعة للجنة ولبلديات قطاع غزة عمليات تنظيف شوارع رئيسية، وإزال الركام من تلك الشوارع، التي لا توجد فيها قوات إسرائيلية، بينما أعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله أنها ستبدأ بالتعاون مع الهيئة العربية الدولية للإعمار بإزالة الركام من الشوارع الرئيسية في غزة وجباليا، لتسهيل حركة المواطنين، بالتنسيق مع بلديتي المنطقتين، محددة خرائط لتلك الشوارع للبدء بالتنفيذ.

وفور دخول الاتفاق حيز التنفيذ تبدأ إعادة تأهيل البنية التحتية، بما يشمل الكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات والطرق في جميع مناطق قطاع غزة، كما يتم إدخال المعدات اللازمة للدفاع المدني، ولإزالة الركام والأنقاض.

دعت لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة الفلسطينيين إلى عدم استعجال العودة إلى مناطق انسحاب القوات الإسرائيلية، خشية وجود متفجرات من بقايا تلك القوات قد تودي بحياتهم، كما دعت السكان لعدم إزالة الركام لذات السبب، وعدم العودة للسكن في منازلهم خشية أن تكون آيلة للسقوط. وصدقت حكومة إسرائيل، برئاسة بنيامين نتانياهو على اتفاق صفقة تبادل المحتجزين والأسرى، ووقف إطلاق النار في غزة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 24 وزيراً في الحكومة أيدوا الاتفاق، بينما عارضه 8 وزراء.

ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح 737 أسيراً فلسطينياً من سجون مصلحة السجون الإسرائيلية، بالإضافة لإطلاق سراح 1167 أسيراً من سكان غزة، اعتقلوا خلال الحرب، ولم يشاركوا في هجمات السابع من أكتوبر 2023، ويصل العدد الكلي للأسرى الفلسطينيين، الذين ستفرج عنهم إسرائيل في إطار المرحلة الأولى من الصفقة 1904 أسرى فلسطينيين. وستفرج حركة «حماس» عن 33 محتجزاً إسرائيلياً، بينهم جميع النساء ومن هم تحت 19 سنة أولاً والرجال فوق سن الخمسين، كما يتضمن الاتفاق إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء أولاً ثم رفات القتلى من المحتجزين.

متابعة الإجراءات

إلى احتضنت العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات خلال الساعات الماضية خصصت لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث شهد الاجتماع أجواء إيجابية بين جميع الأطراف، وتم الاتفاق على كل الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاق، بما في ذلك تشكيل غرفة عمليات مشتركة في القاهرة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات.