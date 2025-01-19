إسرائيل تستبق الهدنة في غزة بتصعيد غاراتها

وكالات

لم تفوّت إسرائيل فرصة الساعات الأخيرة قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، دون أن تواصل قصفها وغاراتها على غزة بتسجيل ارتفاع وتيرة الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة في كامل أنحاء القطاع.

ومنذ الإعلان عن الاتفاق بين إسرائيل وحركة «حماس» مساء الأربعاء الماضي، لم تهدأ الغارات على غزة التي تحولت معظم أبنيتها لاسيما في الشمال إلى أثر بعد عين.

أطلقت زوارق حربية نيرانها باتجاه ساحل مدينة غزة، ونحو مخيم النصيرات وسط القطاع.

ونسف الجيش الإسرائيلي عدداً من منازل الفلسطينيين في بيت حانون ومحيط مخيم جباليا ومنطقة الصفطاوي شمال القطاع.

فيما أكد الدفاع المدني أن أكثر من 100 ضحية سقطت أمس جراء القصف الإسرائيلي.

وقال مسعفون في القطاع، إن غارة جوية إسرائيلية شنت في ساعة مبكرة من أمس أدت إلى مقتل 10 أشخاص في خيمة بمنطقة المواصي غربي خان يونس في جنوبي القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات إسرائيلية قصفت فجر أمس مناطق وسط وشمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 18 شخصاً.

كما أفاد شهود عيان بوقوع عدد من المصابين في قصف بمسيّرة إسرائيلية غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مشيراً إلى أن قوات إسرائيلية نسفت منازل وسط مخيم جباليا شمالي القطاع.

حيث أطلقت زوارق حربية أطلقت نيرانها باتجاه ساحل مدينة غزة، ونحو مخيم النصيرات وسط القطاع.