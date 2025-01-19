إصابة 3 إسرائيليين بعملية طعن في تل أبيب

أصيب 3 إسرائيليين في عملية طعن وسط تل أبيب، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل منفذ العملية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن 3 مستوطنين أصيبوا في العملية، أحدهم جراحه خطيرة، فيما قتل منفذ العملية برصاص أحد المستوطنين بالمكان، دون إضافة معلومات عن هوية المنفذ.

في حين قالت القناة 14 الإسرائيلية، إن منفذ الهجوم هو صلاح يحيى من طولكرم.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو قيام مسلح إسرائيلي بإطلاق الرصاص على شاب يُعتقد أنه منفذ العملية بتل أبيب.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن منفذ عملية الطعن قتل من قبل شخص كان في الموقع وأطلق عليه النار.

كما نقلت يديعوت أحرونوت عن شرطة إسرائيل تأكيدها أن المنفذ حاول طعن المارة في شارع ليفونتين بتل أبيب، وأن قوات إسرائيل تمشط المنطقة.

وكان الإعلام الإسرائيلي رجح في البداية إصابة أشخاص بعملية إطلاق نار في تل أبيب، ليؤكد لاحقاً أن العملية كانت بالطعن.