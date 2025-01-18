نتانياهو يشترط تلقّي أسماء الرهائن قبل أي عملية تبادل

اشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء السبت تلقيه قائمة بأسماء الرهائن المزمع الإفراج عنهم الأحد قبل أي عملية تبادل بين محتجزين في غزة ومعتقلين لدى إسرائيل في إطار اتفاق الهدنة.

وجاء في بيان لنتانياهو "لن نمضي قدما في تنفيذ الاتفاق ما لم نتلقَّ، كما هو متّفق عليه، قائمة بأسماء الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال متحدث باسم رئيس الوزراء إن القائمة المشار إليها هي قائمة الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم يوم الأحد ليس قبل الساعة 14,30 بتوقيت غرينتش، وفقا للسلطات الإسرائيلية، أي بعد ست ساعات على دخول الهدنة حيّز التنفيذ.