مصر تتوقع إدخال 50 شاحنة وقود إلى غزة يومياً

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن 50 شاحنة وقود ستدخل قطاع غزة عندما يبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الأحد.

وقال عبد العاطي، الذي توسطت بلاده في الاتفاق مع قطر والولايات المتحدة "تم الاتفاق على نفاذ 600 شاحنة يوميا الى داخل القطاع منهم 50 شاحنة للوقود".

وفي مؤتمر صحافي مع نظيره النيجيري السبت، أكد الوزير المصري "نأمل أن تذهب 300 شاحنة الى شمال قطاع غزة لأن هذه المنطقة منكوبة للغاية والوضع أكثر سوءا وأكثر كارثية عن باقي مناطق القطاع".

اصطفت مئات الشاحنات على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي ـ الذي كان في السابق نقطة دخول حيوية للمساعدات وتم إغلاقه منذ مايو الماضي، عندما سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه.

ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، حيز التنفيذ الأحد عند الساعة 08,30 بالتوقيت المحلي (الساعة 06,30 ت غ)، بعد موافقة إسرائيل عليه بعد 15 شهرا من الحرب المدمرة التي خلفت عشرات الآلاف من القتلى في القطاع.