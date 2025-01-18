انطلاق صافرات الإنذار في القدس وسماع دوي انفجارات





سمع دوي انفجارات في سماء القدس بعدما انطلقت صافرات الإنذار في المدينة وفي وسط إسرائيل صباح السبت، على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن مقذوفا أطلق من اليمن.

وأتت الانفجارات وصافرات الإنذار بعيد إعلان قطر التي بذلت جهودا أساسية في الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، أن الهدنة ستدخل حيز التنفيذ الأحد عند الساعة 08,30 بتوقيت غرينتش.

وسمعت صافرات الإنذار والانفجارات فوق القدس قرابة الساعة 10,20 (الساعة 08,20 ت غ). وقبيل ذلك دوت صافرات الإنذار في وسط إسرائيل ردا على إطلاق مقذوف من اليمن، على ما أفاد الجيش في بيان.

وبعد دقائق على ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض مقذوفا أطلق من اليمن.

ويطلق الحوثيون صواريخ ومسيّرات على إسرائيل منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين حركة حماس والدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.

في ديسمبر أصيب 16 شخصا في تل أبيب جراء هجوم للحوثيين على إسرائيل.