متى يبدأ وقف إطلاق النار في غزة؟

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في منشور على منصة إكس اليوم السبت أن وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي (06.30 بتوقيت غرينتش) من صباح غد الأحد.

وأعطت الحكومة الإسرائيلية بعد منتصف ليل الجمعة السبت الضوء الأخضر لاتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة، ما يفتح الباب أمام بدء تطبيق هدنة تترافق مع الإفراج عن رهائن إسرائيليين في مقابل معتقلين فلسطينيين.

وكانت قطر والولايات المتحدة أعلنت الأربعاء التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يطمح إلى وضع حد نهائي للحرب التي سقط فيها على مدى أكثر من 15 شهرا عشرات آلاف القتلى في قطاع غزة المدمر.

لكن بانتظار موعد بدء الهدنة المحدد الأحد عشية تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط أكثر من مئة قتيل منذ الأربعاء بحسب الدفاع المدني فيه.

وأقر مجلس الوزراء الإسرائيلي فجر السبت الخطة رغم معارضة الوزراء الذين ينتمون إلى اليمين المتطرف.

ويفترض أن تدخل الهدنة حيز التنفيذ الأحد من دون أن توضح الحكومة الإسرائيلية الساعة المحددة لذلك.

وسبق لحركة حماس أن أعلنت موافقتها على شروط الاتفاق والتزمت احترامه.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في بيان "بعد مراجعة كل الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية، وإدراك أن الاتفاق المقترح يدعم تحقيق أهداف الحرب، أوصت (الحكومة الأمنية) مجلس الوزراء بالموافقة" عليه.

ينص الاتفاق في مرحلة أولى تمتد على ستة أسابيع، على الإفراج عن 33 رهينة محتجزين في قطاع غزة.

في المقابل ستُفرج إسرائيل عن 737 معتقلا فلسطينيا، على ما أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية السبت موضحة أن عملية الإفراج لن تتم قبل الساعة 16,00 الأحد (الساعة 14,00 ت غ).