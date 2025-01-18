«الجنائية الدولية»: إسرائيل لم تحقق بجدية في جرائم الحرب بغزة

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن إسرائيل لم تقدم أي جهود جادة للتحقيق في اتهامات جرائم الحرب في قطاع غزة، مشدداً على أن المحكمة تمثل الملاذ الأخير لتحقيق العدالة.

ودافع خان، عن قرار المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت. وقال: «كان من الممكن أن يؤدي التحقيق الإسرائيلي إلى إحالة القضية إلى المحاكم الإسرائيلية بموجب ما يسمى المبادئ التكميلية».

وأصدرت المحكمة مذكرات اعتقال في نوفمبر 2024، بحق نتنياهو وغالانت والقيادي في حركة «حماس» محمد الضيف، واتهمتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة.

ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة بنظر القضية وتنفي ارتكاب جرائم حرب، فيما انتقدت الولايات المتحدة، وهي ليست عضواً في المحكمة، مذكرتيْ الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وأشار المدعي العام إلى أن إسرائيل لا تزال لديها الفرصة للتحقيق في الاتهامات بشكل مستقل، وفقاً لمبدأ «المبادئ التكميلية»، الذي يسمح للدول بالتحقيق في جرائم الحرب داخلياً قبل تدخل المحكمة الدولية. ومع ذلك، قال خان إنه لم يرَ أي جهد حقيقي من جانب إسرائيل للقيام بذلك.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 1998 بهدف محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد تعرضت المحكمة لانتقادات وعقوبات من قبل إدارة دونالد ترامب السابقة، خاصة فيما يتعلق بتحقيقاتها في جرائم الحرب الأمريكية بأفغانستان. ومن المتوقع أن تشهد المحكمة ضغوطاً أكبر عقب عودة ترامب إلى البيت الأبيض.