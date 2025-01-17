الصحة العالمية: احتياجات تعافي النظام الصحي في غزة تحتاج إلى 10 مليارات دولار

أكد الدكتور ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن استعادة النظام الصحي في غزة ستكون مهمة معقدة وتحديا حيث لايعمل سوى نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفى ويواجه أكثر من 25% من المصابين إصابات تغير حياتهم.

وقال بيبركورن في مؤتمر صحفي عبر الفيديو للصحفيين بجنيف اليوم إن تلبية احتياجات تعافي النظام الصحي في غزة تحتاج إلى أكثر من 10 مليارات دولار.

وحذر من أن خطر المجاعة لايزال قائما كما أن الرعاية الصحية المتخصصة غير متوفرة في العديد من المناطق.

وأضاف أن اعلان وقف إطلاق النار يجلب الأمل ولكن التحدي المنتظر مذهل مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها تقف على أهبة الاستعداد لدعم النظام الصحي في غزة وهي تعمل على توسيع نطاق العمليات وتعبئة الإمدادات والموارد الحيوية لتلبية الاحتياجات الفورية ودعم جهود التعافي المبكر.

ودعا إلى إزالة العقبات الأمنية والسياسية الكبيرة التي تحول دون تقديم المساعدات في جميع أنحاء غزة.

وقال بيبركورن إن استعادة النظام الصحي هو جهد جماعي يجب أن يسترشد به وينفذ بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة والقوى العاملة الصحية والشركاء.

وأضاف أن هناك حاجة إلى حلول يقودها الفلسطينيون وتصلح لقطاع غزة وحث الجهات المانحة والمجتمع الدولي على توفير التمويل المرن مما يتيح الاستجابة السريعة والفعّالة للاحتياجات العاجلة والأطول أمدا.