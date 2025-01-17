مصر تستعد لإعادة فتح معبر رفح

أفادت مصادر أمنية مصرية اليوم الجمعة بأن الاستعدادات لفتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة تجري على قدم وساق.

وقالت مصادر رفيعة المستوى إن الاستعدادات تجري على جانبي الحدود لتمهيد الطريق أمام الشاحنات للدخول بسهولة إلى قطاع غزة، في إنتظار إعادة فتحه.

وأضافت المصادر أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل توصيل المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى غزة.

وتتمركز عشرات الشاحنات التي تحمل المساعدات بالفعل على الجانب المصري، جاهزة للنقل الفوري بمجرد تشغيل المعبر.

وفي يوم الأربعاء وبعد أكثر من 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة، وافقت إسرائيل وحركة حماس الإسلامية الفلسطينية، على وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المزيد من الرهائن مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

ومن المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الأحد، رغم أنه لم يتضح بعد ما إذا كان من الممكن الوفاء بهذا الجدول الزمني. ومن المقرر في البداية أن يستمر لمدة 42 يوما.

وخلال هذه الفترة، من المقرر أن يتم إطلاق سراح 33 من أصل 98 رهينة ما زالوا محتجزين لدى حماس- على الرغم من أنه من غير الواضح عدد الأحياء منهم.

وفي المقابل، من المتوقع إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.