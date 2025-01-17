مباحثات في القاهرة لوضع آليات تنفيذ اتفاق غزة

التقى ممثلون عن مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل في القاهرة "الجمعة" لوضع "آليات" لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إليه.

وقال مصدر مصري مطلع إن "الاجتماعات الفنية انطلقت "الجمعة" لوضع آليات لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بمشاركة أطقم مصرية وقطرية وأمريكية وإسرائيلية".

وأفاد المصدر بأن المفاوضين اتفقوا خلال المحادثات على تسهيل دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا تماشيا مع الاتفاق.

ووافقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية "الجمعة" على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن ورفعت توصية إلى مجلس الوزراء بالموافقة عليه.

ويتوقع أن ينهي الاتفاق أكثر من 15 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وتنتظر شاحنات في الجانب المصري من الحدود لدخول قطاع غزة. ودعت وزارة الخارجية المصرية "الخميس" إلى توزيع آمن وفعال للمساعدات الإنسانية على أوسع نطاق في القطاع.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلانه التوصل إلى اتفاق هدنة "الأربعاء" إنها "ستؤدي إلى زيادة المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".

وأسفرت غارات اسرائيلية عن مقتل أكثر من 100 شخص منذ الإعلان عن الاتفاق ، بحسب خدمات الطوارئ في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة في غزة إن 88 فلسطينيا قتلوا في 24 ساعة وأن حصيلة الحرب بلغت 46,876 قتيلا في القطاع.

ومن المتوقع أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ "الأحد" عشية تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في واشنطن "الاثنين".

واندلعت الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس على الدولة العبرية.