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الشرق الأوسط

إسرائيل تطلق سراح المستوطنين المحتجزين إدارياً

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وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الجمعة إنه سيطلق بشكل فوري سراح مستوطنين يهود في الضفة الغربية المحتلة كان قد تم احتجازهم قيد "الاعتقال الإداري".

وقال كاتس إنه سيتم إلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحقهم جميعًا.

ولا ينطبق هذا الإجراء على الفلسطينيين، الذين يتعرضون بشكل واسع لهذا الإجراء المثير للجدل.

وقال كاتس إنه أطلق سراح المستوطنين بسبب وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس في غزة.

ومن المقرر بموجب هذا الاتفاق أيضًا أن يتم إطلاق سراح مئات الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وسيعود معظمهم إلى الضفة الغربية، بيد أن وقف إطلاق النار لم تتم الموافقة عليه رسميًا من قبل الحكومة الإسرائيلية أو تفعيله بعد.

ويطبق الاحتجاز الإداري على المشتبه بهم لمدة ستة أشهر أو أكثر.