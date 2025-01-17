دعوات دولية لإدخال المساعدات إلى غزة

دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، إلى إتاحة حرية وصول غير مقيدة لإيصال المواد الغذائية والمساعدات الضرورية بشكل عاجل إلى قطاع غزة، عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وأفاد البرنامج بأن حوالي 80 ألف طن من المواد الغذائية تنتظر خارج غزة أو في طريقها إليها، وهو ما يكفي لإطعام ما يزيد على مليون شخص لمدة ثلاثة أشهر.

وقال برنامج الأغذية العالمي «إن وقف إطلاق النار يحيي الأمل». وأضاف: إنه سلم ما يزيد على 181 ألف طن من المواد الغذائية إلى غزة منذ بدء الحرب، إلا أن الرقم بلغ حوالي 2200 طن فقط في يناير.

ودعت منظمة الصحة العالمية، من جانبها، المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود وتمويل الاستجابة الموسعة بالمساعدات لغزة بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة «لا يمكن للأمم المتحدة تنفيذ الاستجابة بمفردها».

ويتضمن الاتفاق بنداً يشترط السماح بدخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة يومياً اعتباراً من الأحد.

وذكر بيبركورن أن المنظمة مستعدة لتوصيل المساعدات، لكن «العقبات الأمنية والسياسية الكبيرة التي تحول دون توصيل المساعدات في أنحاء غزة» لا بد من تذليلها. وحث جميع الأطراف على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف «الآن هو الوقت المناسب للدول الأعضاء والمانحين والمجتمع الدولي لتكثيف الجهود وتوفير التمويل المرن لتمكين هذه الاستجابة السريعة والفعالة للاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد».

وتابع يقول إن تكاليف إعادة بناء المنظومة الصحية في غزة هائلة وتقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار للعام المقبل وعشرة مليارات دولار في السنوات الست أو السبع المقبلة، وإن هذه مجرد تقديرات أولية.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس «ما زالت منظمة الصحة العالمية ملتزمة بتلبية الاحتياجات الصحية الماسة لسكان غزة الآن وبعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ وبدعم إعادة بناء المنظومة الصحية في غزة. وهذا عمل ضخم. لا يصلح للتشغيل سوى أقل من نصف عدد المستشفيات في غزة».