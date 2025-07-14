نتانياهو يمهد لإفشال صفقة غزة وويتكوف متفائل

بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، التمهيد لإفشال مفاوضات الدوحة الهادفة للتوصل إلى صفقة تنهي حرب غزة، بالقول إن حركة حماس رفضت مقترح الوسيط الأمريكي ستيف ويتكوف الذي أعلن بعد تصريحات نتانياهو أنه «متفائل» بشأن التوصل لصفقة، مشيراً إلى أنه سيلتقي مسؤولين قطريين في ولاية نيوجيرسي خلال ساعات.

وقال نتانياهو إن حماس رفضت الصفقة، رغم قبول إسرائيل بمقترح ويتكوف وتعديلات الوسطاء. وبحسب عدة مصادر تتمحور العثرة الرئيسية في المفاوضات حول الانسحاب الإسرائيلي، حيث تصر إسرائيل على الاحتفاظ بأكثر من 40 % من مساحة قطاع غزة. وقدمت إسرائيل خرائط جديدة لإعادة انتشار قواتها، وهو ما رفضته حماس. وذكرت المصادر أن الوسطاء يحاولون إيجاد صيغ متقاربة لتفادي انهيار المفاوضات.

وقالت المصادر إن الوسطاء ينتظرون من إسرائيل خرائط جديدة لإعادة انتشار جيشها في فترة التهدئة التي ستستمر 60 يوماً. وقالت المصادر إن حماس عرضت العودة إلى مقترح قدمته قطر في يناير، ينص على انسحاب إسرائيلي إلى خط يبعد 700 متر عن الحدود، مع السماح بزيادة تصل إلى 400 متر في مواقع محددة.