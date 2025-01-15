ليلة دموية وقاسية مرّت على غزة

تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وتحدث الفلسطينيون عن «ليلة قاسية ودموية».

وذكرت وكالة وام، أن القصف الإسرائيلي على غزة أسفر منذ فجر الاثنين «عن استشهاد 70 فلسطينياً وعشرات الجرحى». وأضافت: «ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 46584 شهيداً و109731 إصابة».

وأعلن الدفاع المدني في غزة، أمس، أن 18 فلسطينياً بينهم عدد من الأطفال قضوا نحبهم في غارات شنها سلاح الجو الإسرائيلي ليلاً. وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل: «18 شهيداً وعشرات المصابين باستهداف الاحتلال خيمة وعدداً من المنازل في دير البلح وخان يونس (جنوب) ومدينة غزة».

وأكد الجيش الإسرائيلي شن عدة غارات خلال الليل.

وذكر الدفاع المدني في بيان: «نقلنا 4 شهداء أطفال وعدداً من الجرحى نتيجة قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو الشعر في حي الدرج» في شمال وسط مدينة غزة.

وأوضح أنه «تم انتشال 10 شهداء من عائلة عابد التي استهدف منزلها بغارة جوية في حي المنارة في خان يونس (جنوب)، من بينهم الطفلة الرضيعة أيسل عمر شحدة عابد وعمرها عام واحد، ووالداها وجدها وعمها وعماتها».

كما أفاد بأن «ثلاثة شهداء ارتقوا نتيجة لاستهداف الاحتلال بصاروخ خيمة على شاطئ بحر دير البلح».

وذكر أن «شهيدة نقلت إلى المستشفى الأوروبي، نتيجة لاستهداف منزل في خان يونس».

وقال: «الليلة الماضية كانت قاسية ودموية»، وشهدت عشرات الغارات الجوية والمدفعية.