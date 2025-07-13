"الأونروا" : نواصل عملنا لمساعدة أكثر الفئات ضعفاً في غزة

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد ، بأن فرقها تواصل عملها لمساعدة أكثر الفئات ضعفاً في غزة .

وقالت الأونروا ، في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم ، إن عيادتها في غزة شهدت زيادة في عدد حالات سوء التغذية منذ مارس عندما بدأ الحصار الذي فرضته حكومة إسرائيل.

وأضافت :"لم يُسمح للأونروا بتقديم أي مساعدات إنسانية منذ ذلك الحين".

وأشارت إلى أنه "على الرغم من النقص الحاد في الإمدادات الضرورية للعلاج، تواصل فرقنا عملها في غزة لمساعدة أكثر الفئات ضعفاً، بما في ذلك من خلال التقييم الغذائي للأطفال".

من جهة أخرى قُتل 28 مواطناً فلسطينياً وأصيب العشرات بنيران وغارات قوات إسرائيلية على أرجاء متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد.

وأفاد مستشفى العودة - النصيرات بوصول "ثمانية شهداء بينهم ستة أطفال و16 إصابة بينهم سبعة أطفال جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي نقطة توزيع مياه بمنطقة المخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات".

ووفق المركز الفلسطيني للإعلام ، "ارتقت شهيدة وأصيب ثلاثة إثر قصف شقة سكنية في منطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة" ، مشيراً إلى "استشهاد خمسة وإصابة آخرين باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة".

ولفت إلى "استشهاد 10 مواطنين بينهم أطفال جراء استهداف الاحتلال منزلا جنوب النصيرات وسط قطاع غزة" ، مشيرا إلى "استشهاد ثلاثة مواطنين بقصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس".