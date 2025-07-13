مقتل 29 فلسطينياً جراء ضربات إسرائيلية على قطاع غزة

أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة مقتل 29 فلسطينياً في غارات جوية إسرائيلية الأحد في مناطق مختلفة في القطاع، بينهم 18 في مخيم النصيرات.

وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل إن طواقم الدفاع المدني ومسعفين نقلوا "29 شهيداً على الأقل وعشرات المصابين إثر الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة".

وأوضح بصل أنه تم نقل "8 شهداء وعدد من الجرحى وبينهم عدد من الأطفال جراء غارة جوية إسرائيلية صباح اليوم استهدفت نقطة لتوزيع مياه الشرب في منطقة للنازحين في غرب مخيم النصيرات"، مشيراً إلى نقل القتلى والجرحى إلى مستشفى العودة في المخيم.

وقتل 10 فلسطينيين آخرين بينهم عدد من الأطفال وأصيب أكثر من عشرين شخصاً، جراء غارة نفذتها فجر اليوم طائرة حربية في منطقة السوارحة في غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأكد بصل مقتل "5 شهداء وعدد من الإصابات من بينهم أطفال ونساء جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً في وسط مخيم الشاطئ" غرب مدينة غزة.

وفي جنوب غرب المدينة نقل مسعفو الهلال الأحمر الفلسطيني قتيلين وعددا من المصابين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة في بناية سكنية قرب حديقة برشلونة في تل الهوى"، إلى مستشفى "القدس" في نفس المنطقة.

كما أشار إلى سقوط "شهيدة طفلة وعدة إصابات جراء قصف الاحتلال بغارة استهدفت منزلاً قرب مسجد المجمع الإسلامي في حي الصبرة" جنوب غرب المدينة.

وفي منطقة المواصي غرب خان يونس في جنوب القطاع، قتل 3 أشخاص في غارة جوية استهدفت خيمة للنازحين.

واندلعت الحرب في قطاع غزة مع شن حركة "حماس" هجوماً غير مسبوق في السابع من أكتوبر 2023 أسفر عن مقتل 1219 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت بقصف عنيف وعمليات عسكرية قتل فيها أكثر من 57882 فلسطينيا في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.