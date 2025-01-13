قال مسؤول مطلع اليوم "الاثنين" إن جولة من محادثات وقف إطلاق النار في غزة ستنعقد في الدوحة صباح غد "الثلاثاء" لاستكمال التفاصيل المتبقية المتعلقة بالاتفاق.

وأضاف المسؤول أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب غزة "أقرب من أي وقت مضى"، مشيراً إلى أن من المتوقع حضور مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومبعوث إدارة الرئيس جو بايدن المنتهية ولايته بريت ماكجورك ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي دافيد برنياع ورئيس جهاز الأمن العام رونين بار.

وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان "الاثنين" أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة أصبح قريباً، وقد يتمّ وضع اللمسات الأخيرة عليه في الأسبوع الأخير من ولاية جو بايدن.

وصرح ساليفان "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق وقد يحصل ذلك هذا الأسبوع. أنا لا أقطع وعدا أو أتنبأّ، لكن الاحتمال قائم، وسنعمل على ترجمته واقعا".