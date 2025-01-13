البيت الأبيض: صفقة غزة قريبة جداً

أعلن البيت الأبيض أن إنجاز صفقة بشأن غزة بات قريباً جداً وربما تتم قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن وتنصيب دونالد ترامب خلفاً له في العشرين من الشهر الحالي.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إنه من المتوقع أن يتحدث بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قريباً لمناقشة المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وأضاف في حديث تلفزيوني: «نحن قريبون جداً من صفقة غزة، ولكننا بعيدون لأننا لم نصل إلى هناك، من الممكن إنجاز ذلك قبل 20 يناير، لكن لا يمكنني تأكيد ذلك».

وقال إن بايدن يتابع يومياً مستجدات المحادثات في الدوحة». في حين، قال مايك والتز مستشار ترامب للأمن القومي، إن حركة حماس ستكون أمام شروط قاسية ما لم تقبل بصفقة قبل 20 يناير.

وأضاف في حديث تلفزيوني: «شروط الصفقة ستكون أسوأ بالنسبة لهم بعد تولي ترامب منصبه».

وأضاف أن «أي شيء خلاف الاتفاق لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأمور بالنسبة لحماس، وسيكون هناك جحيم في الشرق الأوسط».

وكانت تقارير إسرائيلية ذكرت أن إسرائيل وافقت على المضي في المفاوضات بشأن المرحلة الثانية بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق المحتمل، بهدف خلق سلسلة متصلة حتى إتمام الصفقة.

