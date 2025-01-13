الجيش الإسرائيلي يقتل 70 طفلاً في غزة خلال 5 أيام

وام، وكالات

قتل القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة 70 طفلاً فلسطينياً، منذ خمسة أيام، كما أسفر عن 5000 قتيل ومفقود خلال 100 يوم منذ بدء الهجوم في شمال القطاع.

ونقلت وكالة «وام» عن كاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسيف، قولها إن العام الجديد جلب لأطفال غزة مزيداً من الموت والمعاناة جراء الهجمات والحرمان والتعرض المتزايد للبرد.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أمس، بأن حوالي 5000 فلسطيني قضوا أو فقدوا منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على شمال غزة قبل 100 يوم. وقال، في بيان «خلال هذه الأيام المئة، عاش أبناء شعبنا الفلسطيني في شمال القطاع أبشع صور القتل والتطهير العرقي والتدمير والتهجير».

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي جرح ما يقارب 9500 فلسطيني، يعاني بعضهم من إصابات خطيرة ومزمنة، فيما اعتقل ما يقارب 2600 فلسطيني من بينهم نساء وأطفال «في انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية».

وأضاف إن «الدمار الذي طال المنازل والمستشفيات والمرافق العامة والبنية التحتية يفضح جلياً نية الاحتلال الإسرائيلي في القضاء على مقومات الحياة في قطاع غزة بشكل متعمد وممنهج، متسبباً في أزمة إنسانية عميقة تُفاقم من معاناة شعبنا الفلسطيني الكريم».

وناشد المجتمع الدولي والمُنظّمات الدَّولية والأممية بضرورة التدخل العاجل والتَّحرك الفوري وممارسة دور فعلي للضغط على إسرائيل من أجل وقف «الإبادة الجماعية والتطهير العرقي»، ووقف تداعياتها الخطيرة على الواقع الإنساني في غزة.

أوامر إخلاء

وأعلنت وزارة الصحة أن 28 شخصاً لقوا حتفهم خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت إن الجيش الإسرائيلي «يرتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 28 شهيداً خلال الـ24 ساعة الماضية»، مشيرة إلى أن «حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 46565 شهيداً و109660 إصابة» منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

وطلب الجيش الإسرائيلي من المدنيين في مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع، إخلاء المكان، في وقت مبكر من صباح أمس، قبيل شن هجوم وشيك. وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور له على منصة «إكس»، أن هناك صواريخ أطلقت على إسرائيل من منطقة في المخيم، وأن إسرائيل تعتزم شن هجوم وشيك على المكان.