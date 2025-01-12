طبيب أطفال فلسطيني بُترت ساقه في الحرب يصرّ على مواصلة عمله في غزة

يتنقل طبيب الأطفال الفلسطيني خالد السعيدني بلا كلل بساق اصطناعية بين غرف الأطفال الجرحى في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح مستعينا بمشاية من الألمنيوم، مقدما الرعاية الطبية اللازمة.

يلج الطبيب الباب البرتقالي لإحدى الغرف ويبدأ بمداعبة أحد الأطفال مبتسما قبل أن يفحصه من خلال سماعته الطبية التي يلفها على عنقه.

وكان الطبيب السعيدني فقد ساقه جراء إصابته بشظية بعد قصف جوي إسرائيلي تعرض له منزله العام الماضي، لذلك يدرك تماما طبيعة الإصابات وخاصة تلك التي لدى الأطفال.

ويقول "أصبت بشظية ولأنني مريضا بالسكري تفاقمت حالتي واضطررنا إلى بتر الساق".

ويضيف "ركبت طرفا اصطناعيا لكنه مؤقت وغير دائم، تجريبي وله كثير من السلبيات، متعب".

وبينما كان الطبيب يفحص الطفل كان الأخير الذي لفت يده بضمادات وتم تزويده بأنبوب للتنفس الاصطناعي، يراقبه.

في المستشفى، كانت أسرّة المرضى الذين يرافقهم أقرباؤهم تتوزع بين الممرات، العديد منهم يتلقون العلاج لإصابات تعرضوا لها نتيجة القصف الإسرائيلي.

ويقع مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة حيث تواصل القوات الإسرائيلية القتال ضد مقاتلي حماس.

وشهدت أحياء كبيرة قرب المستشفى معارك عنيفة منذ بداية الحرب، اشتدت حدتها في الأشهر الأخيرة مع توسع الهجوم العسكري الذي تركز في بادئ الأمر على شمال قطاع غزة.

- قتلى العاملين في القطاع الصحي -

منذ اندلاعها في اكتوبر 2023، تسببت الحرب في غزة بخسائر فادحة في صفوف العاملين في القطاع الصحي والمرافق الطبية.

وأشار تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة، استند إلى أرقام قدمتها وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس، إلى أن ما لا يقل عن 1057 من العاملين في القطاع الصحي والطبي الفلسطينيين قتلوا في غزة منذ بداية الحرب.

الأربعاء، عبّر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عن أسفه "للهجمات المستمرة على المنشآت الصحية في قطاع غزة" والتي قال إنها تمنع الناس من الوصول إلى العلاج الذي يحتاجون إليه.

ودمرت الحرب معظم مستشفيات قطاع غزة البالغ عددها 36 مستشفى بما في ذلك مستشفى الشفاء الذي يعتبر المنشأة الصحية الرئيسية في القطاع وقد تحول إلى أنقاض بعد أن استهدفته القوات الإسرائيلية العام الماضي.

مع ذلك، يواصل الأطباء مثل السعيدني تقديم ما يمكنهم من علاج للمرضى الذين لا ينقطع توجههم إلى المنشآت الطبية التي بالكاد تعمل.

ويقول الطبيب "مع إنّي أتعب مع الطرف الصناعي، لكنّي سعيد نفسيا، مرتاح وأنا في عملي لذلك قررت العودة إلى عملي".

ويبدو أن ذوي مرضاه سعيدون بمرافقته الطبية لأطفالهم، ومن بينهم والدة الطفلة ميرا حميد المريضة بالكلى وفقا لوالدتها.

عن الطبيب تقول الوالدة "بالرغم من بتر ساقه، يتابع الأطفال وحالتهم ويقدم خدماته، بوركت جهوده".