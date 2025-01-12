صفقة غزة تتقدم وترامب يريدها خلال أيام

تتكثف الجهود في الدوحة للتوصل إلى صفقة بشأن غزة وسط تقارير بحدوث تقدم في المفاوضات وإغلاق الفجوات. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه أرسل وفداً برئاسة رئيس الموساد دافيد برنياع، إلى قطر.

وكان نتانياهو عقد اجتماعاً أمنياً إثر موافقة حركة حماس على تسليم قائمة بالأسرى الأحياء لديها.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع فريقه المفاوض في الدوحة، مؤكداً أن العمل جارٍ من أجل التوصل لاتفاق قبل انتهاء ولايته. ويبدو أن الضغوط الحقيقية تأتي من ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حيث اجتمع مع نتانياهو في تل أبيب أمس بعد زيارة قطر.

وقالت تقارير إسرائيلية إن مبعوث ترامب نقل رسالة لإسرائيل والوسطاء بأن ترامب يريد رؤية اتفاق خلال أيام.

وقال مسؤول في حماس إن هناك ترتيبات لدى الوسطاء لإعلان الاتفاق، وأن الجميع الآن في انتظار الموافقة الإسرائيلية.

وقالت مصادر مطلعة إن الاتفاق يتضمن انسحاباً كاملاً من محور صلاح الدين مع آخر يوم ضمن ثلاث مراحل للاتفاق. وأشارت إلى أن المرحلة الأولى تشمل انسحاباً إسرائيلياً جزئياً، وتتضمن الثانية بقاء نقاط مراقبة، فيما يشمل اليوم الأخير من المرحلة الثالثة انسحاباً إسرائيلياً كاملاً.