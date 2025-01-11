الجيش الإسرائيلي يواصل قصف غزة ويقتل 20 فلسطينيا

واصل الجيش الإسرائيلي اليوم السبت شن هجمات جوية على قطاع غزة مما أدى إلى مقتل 20 فلسطينيا على الأقل بحسب مسؤول في الدفاع المدني بغزة.

وقال محمود بصل الناطق باسم جهاز الدفاع المدني بغزة إن الجيش الإسرائيلي قتل ثمانية فلسطينيين على الأقل في قصف جوي على مدرسة زينب الوزير حلاوة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وخلال الهجوم، أوضح بصل أن حوالي 30 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال أصيبوا حيث تم نقلهم إلى مستشفى في مدينة غزة.

وأضاف بصل أن الجيش قتل تسعة فلسطينيين في قصف على منزلين وتجمعا للمواطنين في مدينة غزة.

وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، قتل الجيش ثلاثة فلسطينيين آخرين في قصف لخيمة تؤوي نازحين، بحسب بصل.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا واسعة النطاق على قطاع غزة في إطار الرد على هجوم عسكري نفذته حماس وفصائل فلسطينية مسلحة على البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

ومنذ ذلك الوقت، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 46537 فلسطينيا فيما وصل عدد الجرحى إلى 109571 آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إنه شن غارة جوية أسفرت عن تدمير موقع قيادة لحركة حماس في مجمع مدارس سابق في جباليا شمالي قطاع غزة.