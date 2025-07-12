اتفاق بين نتنياهو وترامب بشأن غزة ينتظر الوقت المناسب

في وقت تتكثف فيه الجهود للتوصل إلى اتفاق على هدنة في غزة، ألمحت إسرائيل إلى اتفاق بينها وواشنطن ينتظر الوقت المناسب للإعلان عنه، معربة عن الأمل في إتمام الاتفاق خلال أيام، بينما أكد الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ويريد رؤية تنفيذه.

ولمّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وجود اتفاق غير معلن مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتعلق بقطاع غزة وما بعد الحرب. وقال خلال مقابلة مع قناة نيوزماكس الأمريكية المحافظة:

ما تم الاتفاق عليه بيني وبين الرئيس ترامب سيكشف عنه في الوقت المناسب. وقال نتنياهو لنيوزماكس: نأمل التوصل إلى صفقة خلال أيام.. لا يزال لدينا نحو 50 رهينة، 20 منهم نعلم أنهم أحياء، وقرابة 30 يعتقد أنهم فارقوا الحياة.. أريد استعادة الجميع.

وأضاف أن هناك الآن اتفاقاً يقضي بأن تطلق حماس سراح 10 رهائن مبدئياً وتسليم حوالي نصف الجثث، وشدد نتنياهو على التزامه باستعادة جميع الأسرى المتبقين، الأحياء والموتى. وتابع: آمل أن نتمكن من إتمام ذلك في غضون أيام قليلة.

اتفاق

على صعيد متصل، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على هامش قمة إقليمية في كوالالمبور، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولكنهم يريدون رؤية التنفيذ. وأشارت إلى أن التكتل يسعى إلى إيجاد سبل للضغط على إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وعرضت دائرة العمل الخارجي الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي الخميس 10 خيارات للتحرك السياسي ضد إسرائيل بعد أن قالت إنها وجدت مؤشرات على أن إسرائيل انتهكت التزامات حقوق الإنسان بموجب اتفاق يحكم علاقاتها مع الاتحاد.

وفي وثيقة تم إعدادها للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تضمنت الخيارات خطوات رئيسية مثل تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي تشمل العلاقات التجارية وخطوات أقل مثل تعليق المشاريع التقنية.

وقالت كايا كالاس، إن الخيارات أعدت استجابة للدول الأعضاء التي أرادت ممارسة ضغط أقوى على إسرائيل لتدارك معاناة المدنيين في الحرب المستمرة منذ 21 شهراً في غزة.

وقالت بعد اجتماعها مع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور: هدفنا ليس معاقبة إسرائيل بأي شكل من الأشكال.. هدفنا هو تحسين الوضع على الأرض في غزة، لأن الوضع الإنساني لا يمكن تحمله.

غارات

ميدانياً، أفاد جهاز الدفاع المدني في غزة، بأن الغارات الإسرائيلية أسفرت، أمس، عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، بينهم خمسة في مدرسة تؤوي نازحين في شمال القطاع. وقال الجهاز في بيان:

خمسة قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا النزلة، شمال غزة. وفي غارة منفصلة على مدينة غزة، أفاد الجهاز بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين، كما قُتل شخص في غارة أخرى على مدينة خان يونس في الجنوب.

وقال فلسطيني، من جنوب غزة، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن القوات الإسرائيلية تواصل هجماتها مخلفة دماراً هائلاً، مع تمركز دبابات إسرائيلية قرب مدينة خان يونس. وأضاف شاهد العيان:

ما زال الوضع في المنطقة بالغ الصعوبة مع إطلاق كثيف للنيران وشن غارات جوية متقطعة وقصف مدفعي وعمليات تجريف وتدمير مستمرة لمخيمات النازحين والأراضي الزراعية جنوب وغرب وشمال منطقة المسلخ الواقعة إلى الجنوب من خان يونس.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: إن جنوده في المنطقة يقومون بتفكيك بنى تحتية ومصادرة أسلحة ومعدات عسكرية. وأضاف البيان أن الجيش قتل في وقت سابق من هذا الأسبوع عنصرين من حركة الجهاد الإسلامي بينهما قيادي في مدينة غزة متهم بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية قتلت في 7 يونيو الماضي القيادي بحركة الجهاد فاضل أبو العطا، الذي شغل سابقاً منصب نائب قائد قطاع الشجاعية وعين كقائد قطاع بالحركة خلال الحرب.