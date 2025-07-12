اتفاق بين نتنياهو وترامب بشأن غزة ينتظر الوقت المناسب

ما تم الاتفاق عليه بيني وبين الرئيس ترامب سيكشف عنه في الوقت المناسب. وقال نتنياهو لنيوزماكس: نأمل التوصل إلى صفقة خلال أيام.. لا يزال لدينا نحو 50 رهينة، 20 منهم نعلم أنهم أحياء، وقرابة 30 يعتقد أنهم فارقوا الحياة.. أريد استعادة الجميع.
وأضاف أن هناك الآن اتفاقاً يقضي بأن تطلق حماس سراح 10 رهائن مبدئياً وتسليم حوالي نصف الجثث، وشدد نتنياهو على التزامه باستعادة جميع الأسرى المتبقين، الأحياء والموتى. وتابع: آمل أن نتمكن من إتمام ذلك في غضون أيام قليلة.
اتفاق
وفي وثيقة تم إعدادها للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تضمنت الخيارات خطوات رئيسية مثل تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي تشمل العلاقات التجارية وخطوات أقل مثل تعليق المشاريع التقنية.
وقالت بعد اجتماعها مع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور: هدفنا ليس معاقبة إسرائيل بأي شكل من الأشكال.. هدفنا هو تحسين الوضع على الأرض في غزة، لأن الوضع الإنساني لا يمكن تحمله.
غارات
خمسة قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا النزلة، شمال غزة. وفي غارة منفصلة على مدينة غزة، أفاد الجهاز بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين، كما قُتل شخص في غارة أخرى على مدينة خان يونس في الجنوب.
وقال فلسطيني، من جنوب غزة، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن القوات الإسرائيلية تواصل هجماتها مخلفة دماراً هائلاً، مع تمركز دبابات إسرائيلية قرب مدينة خان يونس. وأضاف شاهد العيان:
ما زال الوضع في المنطقة بالغ الصعوبة مع إطلاق كثيف للنيران وشن غارات جوية متقطعة وقصف مدفعي وعمليات تجريف وتدمير مستمرة لمخيمات النازحين والأراضي الزراعية جنوب وغرب وشمال منطقة المسلخ الواقعة إلى الجنوب من خان يونس.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية قتلت في 7 يونيو الماضي القيادي بحركة الجهاد فاضل أبو العطا، الذي شغل سابقاً منصب نائب قائد قطاع الشجاعية وعين كقائد قطاع بالحركة خلال الحرب.