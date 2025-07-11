ترقب لهدنة 60 يوماً في غزة

تصاعدت آمال وقف إطلاق النار في غزة، مع دخول المفاوضات غير المباشرة بين «حماس» وإسرائيل يومها الخامس في قطر، أمس، للتوصل إلى اتفاق يستند إلى مسودة مدعومة من الولايات المتحدة، تنص على هدنة أولية لمدة 60 يوماً، وسط تقارير تشير إلى أن الجانبين يقتربان من الاتفاق بعد 21 شهراً من الحرب، وهو ما أكده أيضاً تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، من أن بلاده «متفائلة بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة».

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته تسعى خلال هدنة الـ60 يوماً للتفاوض على إنهاء دائم للحرب في القطاع، وأضاف أن إسرائيل ستواصل العمل لتحقيق أهدافها «سواء عبر المفاوضات أو باستخدام القوة».

ميدانياً، قتل 16 شخصاً بينهم 10 أطفال في غارة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين قرب مركز طبي بالقطاع، وبرر الجيش الإسرائيلي الغارة بأنها استهدفت أحد المسلحين الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر 2023، الذي أدى إلى اندلاع الحرب.