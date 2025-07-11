أول شحنة وقود تدخل غزة منذ 130 يوما

أعلنت الأمم المتحدة إدخال شحنة وقود إلى قطاع غزة، هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أربعة أشهر، في ظل أزمة إنسانية متفاقمة يشهدها القطاع المحاصر.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في تصريح اليوم: "إن فريقا تابعا للمنظمة أدخل نحو 75 ألف لتر من الوقود إلى قطاع غزة أمس الأربعاء، وهي أول شحنة من هذا النوع منذ 130 يوما" .

وأضاف دوجاريك: "الكمية التي تم إدخالها يوم أمس لا تكفي لتغطية يوم واحد حتى من احتياجات الطاقة، لا يزال الوقود ينفد، وستتوقف الخدمات إذا لم تدخل على الفور كميات أكبر بكثير".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد منعت، منذ الثاني من مارس الماضي، دخول جميع أنواع المساعدات إلى قطاع غزة، بما في ذلك الوقود، في إجراء اعتبرته الأمم المتحدة انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، وساهم في تعميق معاناة السكان المدنيين في ظل الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر عام 2023.