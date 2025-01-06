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الشرق الأوسط

مقتل إسرائيليين في إطلاق نار بشمال الضفة الغربية

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وكالات

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين أن ثلاثة إسرائيليين قتلوا في إطلاق نار بالقرب من مستوطنة كدوميم بشمال الضفة الغربية.

وكان الإسعاف الإسرائيلي قد أعلن إصابة ستة أشخاص بعضهم في حالة خطرة في عملية إطلاق نار قرب شمال الضفة الغربية، وفق قناة 13 الإسرائيلية.

وذكرت القناة أنه في هجوم مسلح بالضفة سقط ستة جرحى جراء إطلاق نار على حافلة، أربعة منهم في حالة حرجة، مشيرة إلى أن الهجوم استهدف حافلة بين مستوطنتي بوندوك وكيدوميم في الضفة الغربية.

ولفتت إلى أن "السيارة التي كان يستقلها المسلحون فرت إلى منطقة نابلس.