حماس تعلن استعدادها للإفراج عن 34 رهينة في إطار اتفاق محتمل لتبادل الأسرى

أعلن مسؤول في حماس أمس الأحد أن الحركة مستعدة لإطلاق سراح 34 رهينة في "المرحلة الأولى" من اتفاق محتمل مع إسرائيل التي قالت إنها لم تتلق حتى الآن قائمة بالأسماء من الحركة الفلسطينية.

وقال القيادي الذي اشترط عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس "حماس وافقت على الإفراج عن 34 أسيرا إسرائيليا ضمن قائمة قدمتها إسرائيل عبر الوسطاء في إطار المرحلة الأولى من صفقة لتبادل الأسرى في إطار اتفاق لوقف النار، وأبلغنا الوسطاء بالموافقة". وحصلت فرانس برس على نسخة من قائمة الأسماء الـ34.

وأضاف أن القائمة تشمل "كل النساء وكل المرضى وكل الأطفال وكبار السن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس وفصائل المقاومة"، موضحا أن "حماس وافقت على الإفراج عن الـ34 أسيرا سواء كانوا أحياء أو موتى"، دون مزيد من التفاصيل.

وشدد القيادي أن "حماس وفصائل المقاومة تحتاج لأسبوع تقريبا من الهدوء وعدم تحليق الطائرات، للتواصل مع المجموعات الآسرة وتحديد الأحياء والأموات".

في المقابل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إنه "خلافا لما تردد، لم تقدم حماس بعد قائمة بأسماء المخطوفين".

استؤنفت الجمعة المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل بوساطة قطرية مصرية في الدوحة.

ورغم الجهود الدبلوماسية المكثفة للوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة، لم يتم التوصل إلا لهدنة واحدة بأسبوع في نهاية نوفمبر 2023 أتاحت الإفراج عن 105 رهائن مقابل 240 معتقلا فلسطينيا في سجون إسرائيل.