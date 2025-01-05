مقتل 23 فلسطينيا بينهم أطفال ..استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة

قتل 23 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال وأصيب العشرات في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في غزة، بحسب ما أفاد الدفاع المدني الأحد، رغم استئناف المباحثات من أجل التوصل الى هدنة في قطاع غزة.

واستؤنفت في الدوحة المباحثات غير المباشرة بين اسرائيل وحركة (حماس) سعيا للتوصل الى وقف لإطلاق النار والافراج عن الرهائن.

وفي انتظار التوصل إلى اتفاق بهذا المعنى، ارتفعت حدة العنف منذ أيام في القطاع المحاصر والذي يشهد حربا مدمرة منذ 15 شهرا.

وأعلن الدفاع المدني الأحد نقل "23 شهيدا على الأقل إثر غارات جوية منذ الليلة الماضية وحتى ظهر اليوم" على أنحاء متفرقة من القطاع.

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إلى أن 11 شخصا على الأقل قتلوا في غارة جوية على منزل في منطقة الشيخ رضوان في شمال غرب مدينة غزة.

وأضاف "لا يزال خمسة مواطنين مفقودين تحت الأنقاض، حيث تتواصل عمليات البحث"، متابعا "لا معدات لدى الدفاع المدني، يقوم المواطنون بالبحث بأيديهم للوصول إلى المفقودين".

كما أعلن الدفاع المدني مقتل 12 شخصا في ضربات إسرائيلية استهدفت شمال وجنوب ووسط قطاع غزة.