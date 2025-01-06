إسرائيل تقتل ضابطاً فلسطينياً وتعتقل 20 بالضفة

قتل الجيش الإسرائيلي، أمس، ضابطاً فلسطينياً في الضفة الغربية، حسب ما أعلنت عنه مصادر أمنية فلسطينية.

وقالت مصادر أمنية، إن الجيش الإسرائيلي قتل حسن ربايعة 40 عاماً من بلدة ميثلون جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة وحاصر منزلاً فيها ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع الضابط ربايعة الذي يعمل في جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية.

وشن الجيش الإسرائيلي، حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها اشتباكات مسلحة، واعتقل 20 فلسطينياً على الأقل، بينهم أطفال ومعتقلون سابقون.

وفي بيان مشترك، أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، أن «الجيش اعتقل 20 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم أطفال وأسرى سابقون».

ويأتي ذلك فيما تشهد مدن وقرى الضفة الغربية تصعيداً إسرائيلياً بعد عملية طعن في بلدة دير قديس وسط الضفة الغربية، وفق إعلام عبري رسمي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن عملية طعن وقعت في بلدة دير قديس قرب مستوطنة «موديعين عيليت» غرب رام الله.

وأضافت: «تعرضت إسرائيلية للطعن على يد فلسطيني بعدما وصلت على ما يبدو للبلدة لغسل سيارتها»، دون مزيد من التفاصيل حول حالتها.