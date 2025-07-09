مقتل 20 فلسطينياً بينهم 6 أطفال بغارتين إسرائيليتين في غزة





قتل 20 فلسطينيا على الأقل في غارتين نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي ليل الثلاثاء الأربعاء في خان يونس جنوب قطاع غزة ومخيم الشاطئ في غرب مدينة غزة، على ما أفاد الناطق باسم جهاز الدفاع المدني.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن مسعفين "نقلوا ما لا يقل عن 20 شهيدا بينهم ستة أطفال على الأقل وسيدتان وعشرات المصابين إثر غارتين نفذهما الاحتلال فجرا في منطقة المواصي بخان يونس، ومخيم الشاطئ".

وأوضح أن "10 شهداء قضوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين من عائلة شعبان في منطقة العطار في منطقة المواصي بخان يونس، فجرا" وقد نقلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

وأضاف بصل أنه نقل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة "10 شهداء بينهم 6 أطفال وسيدتان، وأكثر من 30 مصابا جراء غارة جوية استهدفت منزل عائلة جودة الذي يؤوي عشرات النازحين في منطقة البلاخية الأثرية في مخيم الشاطئ".

وذكر شهود عيان أن المنزل المكون من ثلاثة طوابق دمر كليا على ساكنيه إثر الغارة الجوية.

وقال زهير جودة (40 عاما) إن "الانفجار كان ضخما كالزلزال، دمر المنزل وعددا من المنازل في محيطه، وتطايرت جثث وأشلاء الشهداء، وجميهم أطفال" وتابع "ما رأيته مجزرة فظيعة، غالبية الشهداء أطفال تمزقت أجسادهم، لا يزال 7 أو 8 مفقودين تحت الأنقاض حتى صباح اليوم".

من جهتها، قالت عبير الشرباصي (36 عاما) التي تقيم مع أسرتها في خيمة قرب منزل جودة "في أي لحظة يمكن أن نموت، الضربة (الجوية) على منزل جودة مرعبة وقعت فجأة دمار وشهداء في المنطقة، لا تستطيع أن تتوقع متى سوف يقصفوك، ولماذا".

وأعلنت إدارة مستشفى الشفاء في مدينة غزة في بيان مساء الثلاثاء "انقطاع التيار الكهربائي عن أقسام مجمع الشفاء الطبي نتيجة النقص الحاد في إمدادات الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية".