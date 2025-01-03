1400 غارة جوية على غزة في ديسمبر

يتفاخر الجيش الإسرائيلي بأنه نفذ أكثر من 1400 غارة جوية على أهداف في غزة خلال شهر ديسمبر وحده، بمعدل 45 غارة يومياً.

وأوضح الجيش في بيان أن الهجمات نُفذت بواسطة مقاتلات حربية ومروحيات وطائرات مسيّرة، استناداً إلى المعلومات التي قدمتها القوات البرية. وتواجه إسرائيل انتقادات دولية بسبب العدد الكبير من الضحايا المدنيين الفلسطينيين جراء هذه الهجمات.

أمس، قال مسعفون إن ضربات جوية إسرائيلية قتلت 43 فلسطينياً على الأقل في أنحاء قطاع غزة، من بينهم 11 في مخيم يؤوي عائلات نازحة. وأضافوا أن الأحد عشر قتيلاً، ومن بينهم نساء وأطفال، قتلوا في الضربة في منطقة المواصي المحددة منطقة إنسانية للمدنيين.

وقال سليم أبو صبحة، وهو سائق سيارة إسعاف في منطقة المواصي بخان يونس: «ذهبنا على الفور إلى المكان ووجدنا الجرحى على الأرض، معظمهم من الأطفال، بالإضافة إلى شهيدتين»، وأوضح أن نحو 10 خيام تضررت وشوهدت حرائق متفرقة في المكان. وبحسب شهود عيان أسفرت الغارة الجوية عن إحراق عشرات خيام النازحين في المواصي.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في القطاع إن محمود صلاح مدير عام شرطة غزة ومساعده حسام شهوان قتلا في الضربة الجوية. وأضافت الوزارة في بيان: «الاحتلال بارتكابه جريمة اغتيال مدير عام الشرطة في قطاع غزة يمعن في الإصرار على نشر الفوضى في القطاع وتعميق المعاناة الإنسانية للمواطنين».

وأسفرت ضربة جوية إسرائيلية أخرى عن مقتل 26 فلسطينياً على الأقل، بينهم ستة في مقر وزارة الداخلية في خان يونس وآخرون في مخيم جباليا للاجئين شمال غزة ومخيم الشاطئ ومخيم المغازي بوسط القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين من «حماس» أشارت معلومات مخابراتية إلى أنهم كانوا يعملون في مركز قيادة وتحكم «مدمج داخل مبنى بلدية خان يونس في المنطقة الإنسانية».

مأساة تتفاقم

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على منصة «إكس»، «مع بداية العام، تلقينا تقارير عن هجوم آخر على المواصي أسفر عن مقتل العشرات، في تذكير آخر بأنه لا توجد منطقة إنسانية ناهيك عن منطقة آمنة في غزة». وأضاف: «كل يوم يمر من دون وقف إطلاق النار سيفاقم المأساة».

وقال مسعفون إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، كما لقي اثنان حتفهما في حي الزيتون في غارات جوية إسرائيلية أخرى.

وفي ضربة جوية نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية غرب مدينة غزة في شمال القطاع، قتل أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر في مخيم الشاطئ، وفق الدفاع المدني. كما أفاد الدفاع المدني بمقتل عشرة أشخاص بينهم أطفال، في قصف جوي إسرائيلي في منطقة النزلة في بلدة جباليا في شمال القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الخميس أن حصيلة القتلى الفلسطينيين ارتفعت إلى 45581 شهيداً، و108438 إصابة منذ بداية الحرب قبل حوالي خمسة عشر شهراً.