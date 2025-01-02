غزة.. استمرار سقوط الضحايا وإسرائيل تتوعد بالمزيد

توعّدت إسرائيل، أمس، بتكثيف ضرباتها على قطاع غزة، حيث قضى 25 فلسطينياً على الأقل مع بداية العام الجديد حسبما أعلن الدفاع المدني في القطاع، معرباً عن قلق بشأن الوضع الإنساني الحرج بعد أكثر من عام على بدء الحرب.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان بعدما زار مستوطنة نتيفوت التي استُهدفت بقصف صاروخي من غزة مؤخراً: «أرغب في إيصال رسالة واضحة» إلى حركة حماس. وأضاف: «ما لم تسمح حماس قريباً بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة... وإذا واصلت إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، فستكون عرضة لضربات مكثفة لم تشهد غزة مثيلاً لها منذ مدة طويلة».

وأعلن الدفاع المدني في غزة أنّ ثلاث غارات إسرائيلية «أسفرت عن سقوط 25 شهيداً على الأقل في أنحاء القطاع الفلسطيني منذ الساعات الأولى من النهار». وقال في بيان إنه «تم انتشال جثامين 6 شهداء بينهم 3 أطفال وامرأتان» من منزل لعائلة السويركي استهدفه الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر (الأربعاء)» في منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل: «نستقبل عام 2025 باستشهاد 15 مواطناً بينهم أطفال، و20 مصاباً، في أول مجزرة إسرائيلية إثر غارة جوية باستهداف منزل يؤوي نازحين من عوائل بدرة، وأبو وردة، وطروش إثر غارة في بلدة جباليا» في شمال القطاع.

ونقل مسعفو جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني «4 شهداء وعدداً من الجرحى» إثر غارة من طائرة مسيّرة إسرائيلية، استهدفت مجموعة مواطنين في خان يونس جنوب القطاع، بحسب الدفاع المدني.

وأدى قصف جوي أمس، بصاروخين أطلقتهما طائرة حربية إسرائيلية إلى تدمير كلي للمنزل المكون من ثلاثة طوابق في بلدة جباليا، بحسب ضابط في الدفاع المدني. وقال: «نقلنا إلى مستشفى المعمداني (في مدينة غزة) شهداء منهم أطفال ومصابون بينهم أطفال ونساء، تم انتشالهم من تحت أنقاض المنزل المستهدف، ولا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض».

وقال شاهد عيان هو جبريل أبو وردة (35 عاماً) وهو قريب عدد من الضحايا: «ما زلنا نحاول انتشال شهداء ومصابين من تحت الأنقاض»، مشيراً إلى أن المنزل «تحول إلى كومة ركام». وأضاف: «في الصباح توجهنا إلى المنزل المستهدف، رأينا مجزرة، أشلاء أطفال ونساء، كانوا نائمين عندما قصفوا المنزل، لماذا قصفوا المنزل؟ لا أحد يعرف كلهم مدنيون».

ومنذ نحو ثلاثة أشهر يواصل الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية برية في مناطق شمال القطاع التي تشمل بلدات جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون ومخيم جباليا للاجئين. واعتقل الجيش الإسرائيلي قبل أيام عدداً من الكوادر الطبية والطبيب حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، بعد إحراق العديد من الأقسام فيه وخروجه كلياً عن الخدمة.