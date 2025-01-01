محادثات الهدنة بين "حماس" وإسرائيل تصل إلى طريق مسدود

قال وسطاء عرب لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه على الرغم من الآمال الجديدة في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات، إلا أن "حماس" وإسرائيل وصلتا إلى طريق مسدود.

وأشار الوسطاء إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من غير المرجح أن يكتمل قبل مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه، وفقًا لما ذكرته "روسيا اليوم".

وبدلاً من السعي لإنهاء كامل للحرب، ركزت "حماس" على وقف مؤقت لإطلاق النار، وإطلاق سراح السجناء الأمنيين من السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات إلى غزة.

وتمحورت المناقشات حول وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا في غزة مقابل إطلاق سراح 30 رهينة بشروط معينة، بحسب "وول ستريت جورنال". وأفاد الوسطاء بأن إسرائيل رفضت إطلاق سراح بعض المعتقلين الذين طلبت "حماس" إطلاق سراحهم.

ولم يحدد الوسطاء السجناء الذين رفضت إسرائيل إطلاق سراحهم، لكن التقارير أشارت إلى رغبة "حماس" في إطلاق سراح مروان البرغوثي، الذي حكم عليه في عام 2004 بخمسة أحكام بالسجن مدى الحياة وأربعين سنة بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية.

يوم الثلاثاء، أفادت التقارير بأن "حماس" رفضت إطلاق سراح 12 من الرهائن الـ 34 الذين طلبت إسرائيل إطلاق سراحهم، وعرضت بدلاً من ذلك إطلاق سراح 22 رهينة على قيد الحياة و12 جثة.

وذكرت مصادر مصرية في وقت سابق أن "حماس" رفضت إطلاق سراح 11 من أصل 34 رهينة طلبت إسرائيل استدعاءهم، معتبرة أنهم جنود.

وأفادت مصادر لصحيفة "جيروزاليم بوست" بأن "حماس" فشلت في تقديم قائمة بالرهائن الأحياء، مما يزيد من تعقيد المناقشات.