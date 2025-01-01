اقتحامات واعتقالات بالضفة وتصاعد اعتداءات المستوطنين

شن الجيش الإسرائيلي، أمس، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات إسرائيلية اعتقلت عدداً من الفلسطينيين، خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضاً اقتحام وتفتيش عشرات المنازل، والعبث بمحتوياتها، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت القوات الإسرائيلية 5 فلسطينيين من مدينة نابلس، عقب مداهمة منازلهم والعبث في محتوياتها.

وقال مدير نادي الأسير في محافظة أريحا والأغوار، عيد براهمة، إن قوات إسرائيلية اعتقلت ستة فتية من المخيم بعد الاعتداء عليهم بالضرب. إلى ذلك اختطف مستوطنون فلسطينياً من بلدة الشيوخ شرق الخليل، واعتدوا عليه بالضرب المبرح قبل تركه بالقرب من أحد الحواجز العسكرية الإسرائيلية.

وقال شهود عيان: «إن المستوطنين تركوا الشاب الفلسطيني عند أحد الحواجز العسكرية شرق المدينة مصاباً برضوض وكدمات وجروح نازفة في مختلف أنحاء جسده، نقل على أثرها بواسطة مركبة إسعاف إلى مستشفى الخليل الحكومي».