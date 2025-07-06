مقتل فلسطينيَّين برصاص الجيش الإسرائيلي في الصفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد مقتل رجلين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى مقتل وسام غسان حسن اشتية (37 عاما) وقصي ناصر محمود نصار (23 عاما) "برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية سالم شرق نابلس".

وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، بعد هجوم حماس في أكتوبر 2023 واندلاع الحرب في غزة.

وقتلت القوات الإسرائيلية ومستوطنون مذاك ما لا يقل عن 949 فلسطينيا، عدد منهم من المسلحين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

ومدى الفترة نفسها، قُتل ما لا يقل عن 35 إسرائيليا في هجمات فلسطينية أو خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية، وفق الأرقام الإسرائيلية.