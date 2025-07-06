نتنياهو: اللقاء مع ترامب قد يسهم في التوصل إلى "اتفاق غزة"





أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن اللقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يسهم في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

وأوضح نتنياهو قبيل مغادرته إلى العاصمة الأميركية واشنطن للقاء ترامب "أعتقد أن النقاش مع الرئيس ترامب سيساهم بالتأكيد في تحقيق هذه النتائج".

وقال نتانياهو في إحاطة للصحافيين من أمام الطائرة التي ستقله إلى واشنطن في مطار بن غوريون "نحن نعمل على إنجاز الاتفاق الذي تم الحديث عنه، وفق الشروط التي وافقنا عليها".

وأوضح "أرسلتُ فريقًا للتفاوض مع تعليمات واضحة. وأعتقد أن المحادثة مع الرئيس ترامب يمكن أن تُسهم بالتأكيد في دفع هذا الهدف الذي نتمناه جميعًا".