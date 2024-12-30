مدير منظمة الصحة العالمية لإسرائيل: أوقفوا إطلاق النار

طالب تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين بوقف الهجمات على المستشفيات في قطاع غزة بعد أن قصفت إسرائيل أحد المستشفيات وداهمت مستشفى آخر خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال في منشور على منصة إكس "لقد أصبحت المستشفيات في غزة مرة أخرى ساحات للمعركة، والمنظومة الصحية تحت تهديد خطير".

وأضاف "نكرر: أوقفوا الهجمات على المستشفيات. الناس في غزة يحتاجون إلى الوصول إلى الرعاية الصحية. العاملون في الخدمات الإنسانية يحتاجون إلى إتاحة المجال لهم لتقديم المساعدات الصحية. أوقفوا إطلاق النار!".

وقال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين من حركة حماس كانوا الهدف من ضربة استهدفت مستشفى الوفاء في مدينة غزة أمس الأحد، والتي قال الدفاع المدني الفلسطيني إنها أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص.

كما اعتقلت قوات إسرائيلية يوم الجمعة أكثر من 240 فلسطينيا بينهم العشرات من أفراد الطاقم الطبي بمستشفى كمال عدوان، وذكرت السلطات الصحية في القطاع والجيش الإسرائيلي أن من بينهم مدير المستشفى حسام أبو صفية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المستشفى كان يستخدم كمركز قيادة للعمليات العسكرية لحماس وإن المعتقلين يشتبه في أنهم من المسلحين، وأضاف أن أبو صفية اقتيد للاستجواب للاشتباه في أنه من نشطاء حماس.