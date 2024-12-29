الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر جديدة لإخلاء بيت حانون

قال سكان إن القوات الإسرائيلية التي تنفذ عمليات عسكرية منذ أسابيع في شمال غزة أمرت السكان المتبقين في بلدة بيت حانون بإخلائها اليوم الأحد قائلة إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا صواريخ من المنطقة.

وأضاف السكان أن أوامر الإخلاء تسببت في موجة نزوح جديدة، لكن لم يتضح بعد عدد الأشخاص المتضررين جراء هذه الأوامر.

وتقول إسرائيل إن عملياتها العسكرية المستمرة منذ ثلاثة أشهر تقريبا في شمال غزة تستهدف منع مسلحي حركة حماس من معاودة تنظيم صفوفهم.

ويقول الجيش إن أوامر الإخلاء للمدنيين تستهدف إبعادهم عن الأذى.

ويقول مسؤولون فلسطينيون وآخرون من الأمم المتحدة إنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة وإن عمليات الإخلاء تؤدي إلى تردي الأوضاع الإنسانية للسكان.

وأُخلي جزء كبير من المنطقة المحيطة ببلدات بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا في الشمال من السكان ودُمّر، مما أثار تكهنات بأن إسرائيل تنوي إقامة منطقة عازلة مغلقة بعد انتهاء القتال في غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن توغله مجددا في بيت حانون أمس السبت، وقال إن إطلاق الصواريخ على إسرائيل من البلدة استمر اليوم على الرغم من تكثيف العمليات هناك.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إنه فقد الاتصال بالأشخاص الذين ما زالوا محاصرين في البلدة، ولم يتمكن من إرسال فرق إلى المنطقة بسبب عمليات التوغل الإسرائيلية.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن الضربات العسكرية الإسرائيلية في أنحاء القطاع أودت بحياة ما لا يقل عن 23 شخصا اليوم الأحد.

وذكر الدفاع المدني الفلسطيني في بيان أن إحدى هذه الضربات أدت إلى مقتل سبعة وإصابة آخرين في مستشفى الوفاء بمدينة غزة.

وقال مسعفون في وقت لاحق من اليوم إن ضربة جوية إسرائيلية أودت بحياة سبعة أشخاص داخل منزل في بيت حانون. ولم يصدر تعليق حتى الآن من جانب إسرائيل.