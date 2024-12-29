مقتل 34 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على غزة

قتل 34 فلسطينيا على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفقا لما قالته مصادر فلسطينية.

وقال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن غارة جوية اسرائيلية على منزل في بيت حانون أدت لمقتل 10 أشخاص.

وأضاف بصل أن غارة إسرائيلية أخرى على منزل آخر أودت بحياة سبعة آخرين.

يأتي ذلك غداة إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية تهدف إلى تدمير "أهداف إرهابية" في منطقة بيت حانون، وهي واحدة من ثلاث مناطق ينفذ فيها الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية برية واسعة النطاق منذ أكثر ثلاثة أشهر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان "إن قوات للواء ناحال بدأت تحت إشراف الفرقة 143 "بالعمل ضد أهداف في منطقة بيت حانون في ظل وجود معلومات استخبارية مسبقة عن تواجد عدد من المخربين والمنشآت في المنطقة، وفي إطار الجهود الرامية لضمان أمن سكان منطقة الغلاف".

كما أمر الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية السكان المتبقين في بلدة بيت حانون بإخلائها فورا بعد إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وفي غزة، قتل ثلاثة أشخاص في هجوم شنته طائرات حربية إسرائيلية على منزل في منطقة النفق الشمالي في مدينة غزة، وفقا لبصل.

وأعلن الدفاع المدني في بيان عن مقتل ثمانية فلسطينيين وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على مستشفى الوفاء وسط مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني في غزة "تم انتشال ثمانية قتلى وإصابات بينهم خطيرة جراء استهداف الجيش الإسرائيلي للطابق العلوي في مستشفى الوفاء وسط مدينة غزة".

وقالت مصادر أمنية فلسطينية أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت الطابق العلوي لمستشفى الوفاء أوقعت قتلى وجرحى وخسائر مادية.

إلى ذلك، قال بصل، أن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت الطابق الأخير من قسم الأشعة في مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة.

ووفقا لبصل، فإن الهجوم لم يوقع إصابات.

وأدانت حركة حماس استهداف الجيش الإسرائيلي لمستشفيي الوفاء والمعمداني.

وقالت الحركة في بيان أن الهجوم الإسرائيلي على المستشفيين هو "انتهاك مستمر للقوانين الدولية وتأكيد لحالة الاستهتار الصهيوني بالمعاهدت والمواثيق والقيم الإنسانية".

وكرر البيان الدعوة للأمم المتحدة ومؤسساتها "للتحرك الفوري لوقف جرائم" إسرائيل، مطالبا بإرسال مراقبين أممين وفرض حماية على المستشفيات والمراكز الطبية.

ويأتي الهجوم على المستشفيين غداة إعلان الجيش الإسرائيلي انتهاء عمليته العسكرية في مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، بعد 24 ساعة من اقتحامه وحرق أقسام فيه واعتقال 240 شخصا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وقال مستشفى العودة في وسط قطاع غزة في إشعار للصحفيين أن أربع قتلى بينهم امرأة سقطوا في قصف إسرائيلي على تجمع مواطنين وسيارة ومنزل في مدينة النصيرات وسط القطاع.

وفي الجنوب، قتل فلسطينيان في قصف إسرائيلي على منزل في رفح، وآخر في استهداف في منطقة خانيونس، وفقا لمسعفين في المستشفى الأوروبي.

من جانبها ، قالت السلطات الصحية في غزة في بيان أن إجمالي عدد القتلى جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفع إلى 45,514 قتيل.