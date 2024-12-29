الأردن يدين اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وممارساتهم الاستفزازية التصعيدية التي تنتهك حرمة وقدسية المسجد الأقصى المبارك، محملة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية هذه الانتهاكات التي تتم بحماية من شرطتها.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، تأكيده على رفض المملكة المطلق لهذه الانتهاكات والخروقات للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مطالبا إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع الممارسات الاستفزازية للمستوطنين المتطرفين، والتي تستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف؛ وحذر من خطورة هذه الممارسات والانتهاكات التي تتم بتشجيع من وزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية.

وشدد السفير القضاة على أن لا سيادة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مجدداً التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.

وكان نحو 403 من المستوطنين المتطرفين قد اقتحموا اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية، ونظموا حلقة غناء ورقص في أروقته، فيما منعت شرطة الاحتلال المواطنين الفلسطينيين من الدخول إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

ويأتي الاقتحام في رابع أيام عيد الأنوار "الحانوكاه" اليهودي، الذي شهد دعوات أطلقها مستوطنون متطرفون لزيادة الاقتحامات مع حلول العيد الذي يتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري.