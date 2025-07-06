ترامب يلمح إلى اتفاق وشيك في غزة

وتعليقاً على إبداء حماس استعدادها للتفاوض حول مقترح وقف إطلاق النار قال ترامب: «هذا جيد، لم يتم إبلاغي بالأمر، علينا إنجاز ذلك، علينا أن نفعل شيئاً بشأن غزة»، ومن المنتظر أن يستقبل ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في البيت الأبيض غداً، في لقاء حاسم لمستقبل قطاع غزة.
وقال مسؤول حكومي إسرائيلي، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن في هذه المرحلة، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأنه من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني، لاتخاذ قرار بشأن رده.
بدورها، قالت حماس إنها قدمت رداً اتسم بالإيجابية على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنها جاهزة بكل جدية للدخول في محادثات حول تنفيذ الاتفاق، وأشارت إلى أنها أكملت مشاوراتها الداخلية مع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير.
غارات وقتلى
وقال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إنه سجل 35 قتيلاً على الأقل، وعشرات المصابين، من بينهم أطفال ونساء، جرّاء غارات شنتها إسرائيل، واستهدفت بشكل خاص منازل وخياماً للنازحين، ومدرستين تؤويان نازحين.
وأكد بصل مقتل فلسطينيين في غارة إسرائيلية أخرى استهدفت حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.
وفي الحي نفسه سقط 5 قتلى، وعدد من المصابين في غارة جوية فجراً على مدرسة الإمام الشافعي في منطقة عسقولة، والتي تؤوي مئات النازحين.
وقتل 3 فلسطينيين، وأصيب 11، من بينهم عدد من الأطفال جرّاء غارة جوية أخرى، أسفرت عن تدمير منزل عائلة الزيناتي بجانب مدرسة الموهوبين، التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان في شمال المدينة، ونُقل المصابون، وبينهم عدد من النازحين إلى مستشفى الشفاء، وفي الشمال قتل شخصان في غارة استهدفت جباليا، وفق الدفاع المدني.
أزمة
وقالت الوزارة، في بيان، إن الأزمة تفاقم من حالة الاستنزاف الشديدة للمنظومة الصحية وما تبقى من مستشفيات عاملة.