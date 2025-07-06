ترامب يلمح إلى اتفاق وشيك في غزة

يقترب المشهد من انفراج وشيك في غزة، إذ ألمح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى إمكان التوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل، وفيما تستعد إسرائيل للرد على إعلان حماس استعدادها للتفاوض أسفرت غارات إسرائيلية عن مقتل العشرات في القطاع.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة الأسبوع المقبل، وسئل ترامب على متن الطائرة الرئاسية إن كان متفائلاً بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار في القطاع فأجاب: «كثيراً، لكن الأمر يتغير بين يوم وآخر».

وتعليقاً على إبداء حماس استعدادها للتفاوض حول مقترح وقف إطلاق النار قال ترامب: «هذا جيد، لم يتم إبلاغي بالأمر، علينا إنجاز ذلك، علينا أن نفعل شيئاً بشأن غزة»، ومن المنتظر أن يستقبل ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في البيت الأبيض غداً، في لقاء حاسم لمستقبل قطاع غزة.

في الأثناء تستعد إسرائيل للرد في أعقاب إعلان حركة حماس استعدادها للتفاوض على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال مسؤول حكومي إسرائيلي، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن في هذه المرحلة، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأنه من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني، لاتخاذ قرار بشأن رده.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول كبير، أن إسرائيل قررت إرسال وفد إلى قطر لإجراء محادثات بشأن اتفاق محتمل لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

بدورها، قالت حماس إنها قدمت رداً اتسم بالإيجابية على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنها جاهزة بكل جدية للدخول في محادثات حول تنفيذ الاتفاق، وأشارت إلى أنها أكملت مشاوراتها الداخلية مع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير.

غارات وقتلى

ميدانياً، أعلن الدفاع المدني مقتل 35 فلسطينياً، أمس، في غارات جوية، شنها سلاح الجو الإسرائيلي في مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إنه سجل 35 قتيلاً على الأقل، وعشرات المصابين، من بينهم أطفال ونساء، جرّاء غارات شنتها إسرائيل، واستهدفت بشكل خاص منازل وخياماً للنازحين، ومدرستين تؤويان نازحين.

وأكد بصل مقتل فلسطينيين في غارة إسرائيلية أخرى استهدفت حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.

وفي الحي نفسه سقط 5 قتلى، وعدد من المصابين في غارة جوية فجراً على مدرسة الإمام الشافعي في منطقة عسقولة، والتي تؤوي مئات النازحين.

وقتل 3 فلسطينيين، وأصيب 11، من بينهم عدد من الأطفال جرّاء غارة جوية أخرى، أسفرت عن تدمير منزل عائلة الزيناتي بجانب مدرسة الموهوبين، التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان في شمال المدينة، ونُقل المصابون، وبينهم عدد من النازحين إلى مستشفى الشفاء، وفي الشمال قتل شخصان في غارة استهدفت جباليا، وفق الدفاع المدني.

أزمة

على صعيد متصل، حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من أن أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات بلغت مؤشرات غير مسبوقة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الأزمة تفاقم من حالة الاستنزاف الشديدة للمنظومة الصحية وما تبقى من مستشفيات عاملة.