الكويت تدين جريمة الاحتلال الإسرائيلي بإحراق مستشفى كمال عدوان

أدانت دولة الكويت الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بإحراق مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة مما أدى إلى إجلاء المرضى والكوادر الطبية في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية كافة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن تلك الجريمة تأتي ضمن سلسة الجرائم الممنهجة من قبل قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وجددت الوزارة مطالبة دولة الكويت للمجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف تلك الانتهاكات فورا ومحاسبة مرتكبيها وضمان حماية المنشآت المدنية والطواقم الطبية والإنسانية.