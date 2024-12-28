الأونروا : 88 % من المباني المدرسية متضررة في قطاع غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، اليوم السبت، تعرض 88% من المباني المدرسية للضرب أو التضرر في قطاع غزة.

وقالت الأونروا ، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، إن "الحرب في غزة لها تأثير مدمر على مستقبل التعليم.

وقد تعرضت 88% من المباني المدرسية للضرب أو التضرر مباشرة - حوالي ثلث هذه المباني هي مدارس الأونروا."

وأضافت :"تحتاج معظم المدارس المتضررة إلى إعادة بناء كاملة أو إعادة تأهيل كبيرة حتى تعود للعمل مرة أخرى" ، مؤكدة أن "وقف إطلاق النار أصبح أمرا بالغ الأهمية لحماية الأطفال ومستقبلهم".

وكانت الأونروا أفادت يوم الثلاثاء الماضي بأن الجيش الإسرائيلي يقتل طفلا فلسطينيا، على الأقل، كل ساعة يوميا في قطاع غزة ، مشيرة إلى أن "حوالي 14500 طفل على الأقل قتلوا في الحرب".