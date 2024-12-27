Al Bayan
مباشرsupplication-downloadملاحقepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الشرق الأوسط

باريس تدين زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الاقصى

undefined's profile picture

وكالات

دانت الخارجية الفرنسية في بيان الجمعة زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الخميس لباحة المسجد الأقصى "في انتهاك للوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس".

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في البيان "في القدس، يؤدي التشكيك المنهجي الآن في الوضع القائم في باحة المسجد إلى خطر تأجيج معمم للتوتر".

وأضاف أن باريس "تذكر بضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس وتؤكد أهمية دور الأردن المحدد في هذا الصدد".

ومنذ دخوله إلى الحكومة نهاية 2022، تجول الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في باحة المسجد الأقصى مرات عدة.