منظمات دولية تدعو لتحرك عاجل لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي بغزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن ترد حركة «حماس» على اقتراحه «الأخير» لوقف إطلاق النار في غزة في غضون 24 ساعة. فيما أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أن كل شيء ينفد بالنسبة لسكان غزة؛ الوقت والطعام والدواء والأماكن الآمنة.

وقالت «الأونروا» في بيان لها إن الجوع يتفاقم في غزة، مشيرة إلى أن الناس يتساقطون في الشوارع بسبب عدم توفر الطعام. على صعيد متصل قالت منظمة الصحة العالمية إن الهجمات الإسرائيلية على مواقع إيواء النازحين ومناطق توزيع الغذاء أدت إلى مقتل وإصابة العشرات، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في القطاع كارثي ويستدعي تحركاً عاجلاً.

وأوضح الدكتور ريك بيبركورن، ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال إحاطة صحفية (عبر الفيديو من غزة) للصحفيين في جنيف، أن النظام الصحي في القطاع يواجه نقصاً حاداً في الإمدادات الطبية والوقود في ضوء عدم دخول أي وقود منذ أكثر من 120 يوماً.

مؤكداً أن الاحتياطات المتوفرة لا تكاد تكفي لتشغيل 17 مستشفى جزئياً لفترة قصيرة، وقال إن بعض هذه الاحتياطات موجودة في مناطق يصعب الوصول إليها.

وقتل 20 فلسطينياً على الأقل، وأصيب آخرون بجراح في قصف إسرائيلي استهدف، فجر أمس، خيام نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، ومنزلاً في حي الصبرة بمدينة غزة، ومواقع شمال رفح جنوب القطاع .

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