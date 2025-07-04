الأونروا : الجوع يتفاقم في غزة

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” اليوم أن كل شيء ينفد بالنسبة لسكان غزة الوقت والطعام والدواء والأماكن الآمنة.

وقالت الأونروا في بيان لها إن الجوع يتفاقم في غزة.. مشيرة إلى أن الناس يتساقطون في الشوارع بسبب عدم توفر الطعام.

على صعيد متصل استشهد 19 مواطناً فلسطينييا وأصيب آخرون بجراح، فجر اليوم جراء قصف الطيران الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة. و

وأفادت مصادر محلية بأن 15 مواطنا على الأقل استشهدوا أغلبهم من عائلة أبو خديجة، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين للعائلة قرب أبراج طيبة غرب مدينة خان يونس".

وخلف القصف الإسرائيلي المتواصلة لقطاع غزة منذ يوم أمس الخميس أكثر من 100 شهيد بينهم 51 شهيدا ارتقوا خلال انتظارهم المساعدات.