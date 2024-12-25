الاحتلال يقتل فلسطينيين في مخيم قرب طولكرم

قال مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون إن قوات إسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين في مداهمة بمخيم للاجئين قرب مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، فجر أمس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن خولة عبده (53 عاماً) قتلت نتيجة للقصف الإسرائيلي، بينما أصيب فتحي سعيد عودة سالم (18 عاماً) برصاصات في البطن والصدر.

وذكر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه قتل فلسطينياً في عملية أسماها «مكافحة الإرهاب» في طولكرم، وأن قواته اعتقلت 18 شخصاً آخرين وصادرت عشرات الأسلحة. وقال في وقت لاحق أمس إنه قصف بالطائرات مسلحين في مخيم نور شمس للاجئين.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن القوات الإسرائيلية منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى سالم بإطلاق النار عليه. وذكرت الوكالة أيضاً أن الجرافات الإسرائيلية هدمت بنية تحتية للمخيم من منازل ومحال تجارية، فضلاً عن جزء من جدران مسجد السلام الذي أغلقته بسواتر ترابية وجزء من شبكة المياه في المخيم.

وكان المتحدث الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية أعلن الاثنين مقتل شرطي برصاص مسلحين فلسطينيين خلال اشتباكات بين أجهزة الأمن ومسلحين في مخيم جنين في شمال الضفة، حيث تشن الأجهزة الأمنية هجوماً على المخيم عقب توتر نشأ إثر توقيف قوات الأمن أحد المسلحين، أعقبه قيام مسلحين بالاستيلاء على مركبتين للسلطة الفلسطينية.